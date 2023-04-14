Военные ВС РФ уничтожили объекты боевиков ВСУ магниевыми боеприпасами в Запорожье и Херсоне

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Военные ВС РФ поразили объекты боевиков ВСУ магниевыми боеприпасами в Запорожье и Херсоне.

Российские войска нанесли массированный удар по объектам ВСУ на территории Запорожья. Об этом сообщает "Военное обозрение". По данным издания, в результате ударов были поражены несколько целей в Запорожье. Концентрация ВСУ в данном регионе стала значительно больше, в частности, за счёт подразделений "гвардии наступления". Она сформирована из состава национальной полиции, нацгвардии, подразделений полиции и подразделений пограничной службы Украины.

Несколько взрывов произошли в Херсоне, где были атакованы объекты размещения личного состава ВСУ и нацгвардии Украины, а также пункты связи противника.

По последним данным, атаки были проведены с использованием боевой авиации, которая выпустила несколько планирующих бомб. Кроме того, противник подвергается огневому воздействию в Артёмовске (Бахмуте).

Украинские военные утверждают, что Вооруженные Силы Российской Федерации использовали "термитные боеприпасы" — "магниевые зажигательные снаряды". Эти снаряды обычно применяются в реактивных системах залпового огня (РСЗО). Когда они взрываются на высоте более ста метров, термитная смесь выделяет огромное количество тепловой энергии, которая способна прожигать металл.