American Conservative: в Вашингтоне признали, что "украинский корабль идёт ко дну"

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Судя по опубликованным секретным документам Министерства обороны США, "украинский корабль идёт ко дну", заявил американский эксперт Брэдли Девлин.

Он напомнил слова Бенджамина Франклина, который предупреждал, что "даже маленькая течь может потопить большой корабль". С пробоиной он сравнил отказ американских политиков, военных и разведчиков верить в победу Киева.

"Это не маленькая течь, но и Украина не большой корабль", — отметил Девлин в издании American Conservative.

Помощь украинским властям требует от Белого дома колоссальных расходов, подчеркнул обозреватель, и сумма продолжает увеличиваться. Соединённые Штаты всё больше склоняются к тому, что никакие деньги уже не помогут Киеву победить.

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