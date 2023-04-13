Bloomberg: весеннее наступление Украины будет сорвано из-за слабости ВСУ

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Командованию ВСУ будет сложно реализовать планы по весеннему наступлению по двум причинам, сообщают американские эксперты.

Украинская армия практически полностью исчерпала свой потенциал, а поддержка Запада больше не будет стабильной и постоянной.

"Некоторые из союзников Киева устают, а украинская армия и боеприпасы близки к истощению" — пишет издание Bloomberg.

Автор материала уточняет, что если не украинские власти не покажут какие-либо успехи на поле боя в ближайшее время, западные страны пересмотрят своё отношение к уровню военной помощи, и тогда Киеву не поможет даже безусловная поддержка Вашингтона.

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