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В Евросоюзе заявили, что не боятся Китая: от Пекина зависит история

0:38
Мир

Евросоюз не боится подъёма Китая, но Пекин должен осознавать, что история "завтрашнего мира" зависит от того, как он использует свою мощь, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

В Евросоюзе заявили, что не боятся Китая: от Пекина зависит история

По словам Борреля, Пекину необходимо быть ответственнее.

"Мы не боимся подъёма Китая. Однако, мы знаем, что история завтрашнего мира также будет зависеть от того, как Китай использует свою мощь", — написал глава дипломатии в своём блоге.

Ранее Евросоюз анонсировал визит Борреля в Пекин, но поездка сорвалась из-за положительного теста на коронавирус у главы дипломатии.

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Тайное решение Си и Путина: Что они задумали? Разбор исторической встречи
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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