В Евросоюзе заявили, что не боятся Китая: от Пекина зависит история

0:38 Your browser does not support the audio element. Мир

Евросоюз не боится подъёма Китая, но Пекин должен осознавать, что история "завтрашнего мира" зависит от того, как он использует свою мощь, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По словам Борреля, Пекину необходимо быть ответственнее.

"Мы не боимся подъёма Китая. Однако, мы знаем, что история завтрашнего мира также будет зависеть от того, как Китай использует свою мощь", — написал глава дипломатии в своём блоге.

Ранее Евросоюз анонсировал визит Борреля в Пекин, но поездка сорвалась из-за положительного теста на коронавирус у главы дипломатии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.