Данилов назвал условие для окончания СВО на Украине — выход на границу 1991 года

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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал условие для окончания СВО на Украине — выход на границу 1991 года.

Данилов заявил, что пока Украина не освободит все свои территории до границ 1991 года, конфликт не может закончиться. Он отметил, что у военного руководства страны есть разные варианты развития событий на фронте. Он подчеркнул, что окончательный план контрнаступления ВСУ никому не известен.

"У нас есть понимание, что надо освободить все наши территории до границ 1991 года. До тех пор, пока мы это не сделаем, пока этого не сделают наши ВСУ, речь об окончании конфликта идти не может", — заявил Данилов.

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