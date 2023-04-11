Секретарь СНБО Данилов: решение о контрнаступлении ВСУ будет принято в последний момент

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Киев собирается в последний момент решить, когда начинать обещанное контрнаступление. Об этом предупредил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

Секретарь СНБО уточнил, что киевские власти прорабатывают сразу несколько вариантов, касающихся сценария контрнаступления.

"Если кто-то думает, что у нас есть только один вариант, то это не так. Даже три варианта — это мало", — заявил Данилов в интервью немецкому телеканалу ARD.

Чиновник пояснил, что в связи с этим выбор в пользу одного из вариантов по поводу начала контрнаступления будет сделан Генштабом ВСУ в самый последний момент.

Ранее Данилов посоветовал не ждать каких-то "волшебных дат" контрнаступления, так как, по его словам, наступательные действия и так ведутся каждый день.

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