Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал украинцев не ждать "волшебных" дат контрнаступления

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ответил на вопрос о сроках контрнаступления. По его словам, украинцам не стоит ждать никаких "волшебных" дат, так как атаки на российские войска происходят ежедневно.

"Украинское контрнаступление происходит каждый день. Не ждем волшебных дат, действуем спокойно, системно и последовательно", — заявил Данилов.

По его мнению, информационный ажиотаж о конкретных датах контрнаступления, который создают украинцы в соцсетях, работает против ВСУ.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что контрнаступление можно будет ожидать по окончании распутицы.

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