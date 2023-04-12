В Сети появилось видео на котором российский танк совершает атаку на опорный пункт украинских боевиков. Видео опубликованном телеканалом "Звезда".
Сначала позиции боевиков обрабатывает артиллерия. Затем танк подходит к укреплениям врага, проходя по расчищенному от минных заграждений проходу, и начинает разбирать опорный пункт. Эта тактика уже давно обработана и использована в боевых условиях.
Российский танк действует точным ударом по окопам националистов, что позволяет быстро разбить опорный пункт ВСУ.
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