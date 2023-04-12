NYT: секретные документы США содержат планы на случай смерти Путина и Зеленского

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В секретных документах Пентагона, обнародованных в Сети после утечки, содержатся планы США на случай смерти лидера России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, пишет The New York Times.

По информации издания, Пентагон предусмотрел различные сценарии "дикой карты". Речь идёт о самых радикальных вариантах дальнейшего развития украинского конфликта.

"Гипотетические сценарии включают смерть президентов Путина и Зеленского", — сказано в публикации.

В материалах Пентагона также отмечается, что боевые действия на Украине, судя по всему, будут носить затяжной характер. Как пояснили журналисты NYT, в Минобороны США допускают как новую эскалацию конфликта, так и мирное урегулирование.

Ранее стало известно, что крупная утечка секретных файлов, принадлежащих Пентагону, могла начаться в чате геймеров на платформе Discord.

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