AP: крупная утечка секретных документов Пентагона могла начаться в чате геймеров в Discord

0:55 Your browser does not support the audio element. Мир

Крупная утечка секретных файлов, принадлежащих Пентагону, могла начаться на неожиданной площадке — в чате геймеров, пишет Associated Press.

По информации издания, во время обсуждения мировых проблем на платформе Discord геймеры подняли тему, связанную с украинским конфликтом.

Один из участников чата, пожелавший сохранить анонимность, поделился с корреспондентом AP, что неизвестный игрок отправил в группу секретные документы с "удивительными подробностями" поддержки Киева.

"Посты, похоже, оставались незамеченными за пределами чата до тех пор, пока они не стали широко распространяться в соцсетях", — сказано в публикации.

Ранее телеканал CNN, ссылаясь на обнародованные в Сети файлы Пентагона, сообщил, что власти США шпионили за украинским президентом Владимиром Зеленским.

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