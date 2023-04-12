Трамп о встречах с российским президентом: "Я — худшее, что случалось с Путиным"

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что "он — худшее, что было" с российским лидером Владимиром Путиным. По словам политика, при этом он заметил, как глава России действительно относится к Украине.

По словам Трампа, несмотря на то, что именно он якобы "закрыл" "Северный поток", отношения с Путиным у него оставались дружескими.

"Послушайте, я был худшим из того, что случалось с ним. Я закрыл его трубопровод. Вы никогда не слышали слова "Северный поток", пока я не пришёл к власти, — заявил Трамп журналистам. — Я видел, что он любит её (Украину. — Прим. ред.) и считает частью России. Я сказал ему: "Этого не будет, пока я президент". У нас были очень хорошие отношения".

Как уточнил Трамп, на встречах с Путиным часто обсуждался вопрос Украины. В каком контексте политик не уточнил.

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