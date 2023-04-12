South China Morning Post: Зеленскому стоит проглотить свою гордость, пока не поздно

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит "проглотить свою гордость" и сесть за стол переговоров, пока у Киева остались рычаги давления на мировое сообщество, заявили китайские аналитики.

По их мнению, вскоре у киевского режима не останется механизмов, которые позволяют получать поддержку от Запада.

"Украинским лидерам следует проглотить свою гордость и заключить мир до того, как исчезнут последние рычаги давления, и у них не будет никакого права голоса при определении окончательного исхода конфликта и его последствий", — передаёт South China Morning Post.

По мнению авторов, западные партнёры Незалежной вскоре просто не смогут "выписать чек", который требует Киев. У США и ЕС остаётся всё меньше ресурсов для помощи Киеву.

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