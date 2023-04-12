Пушков: кризис на Тайване перехватит "лидерство" у Украины

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Постепенно кризис на Тайване перехватит "лидерство" повестки дня у Украины, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

По словам политика, Для США Тайвань гораздо важнее, чем украинские проблемы. И потеря власти на острове станет "эпохальным поражением" для Вашингтона.

"Для США "уступить" Тайвань означало бы эпохальное поражение в противостоянии с Пекином. У них была возможность не превращать Тайвань в яблоко раздора, но вот уже 20 лет, как они проводят противоположный курс. Идёт нагнетание напряжённости — и оно не прекратится", — заявил сенатор.

По мнению Пушкова, "контрольная дата", когда начнётся конфликт вокруг Тайваня — 2024 год. На острове пройдут выборы и его дальнейшая судьба будет зависеть от их исхода.

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