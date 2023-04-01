Коротченко: Россия обеспечит тыл Китаю в конфликте с США

Так или иначе, столкновение Китая и США в будущем неизбежно, заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко изданию iReactor.

По его словам, именно поэтому власти страны поставили задачу привести армию Китая к 2027 году в состояние самой оснащённой в мире. Россия же сможет обеспечить КНР надёжный тыл.

"Столкновение с США в будущем неизбежно. Именно поэтому поставлена задача к 2027 году сделать китайскую армию одной из наиболее сильных и технически оснащённых в мире, а также готовой в случае необходимости решать проблемы Тайваня силовым путём", — пояснил эксперт в беседе.

Для США Китай является ключевой фигурой в борьбе за гегемонию, несмотря на украинский конфликт, резюмировал эксперт.

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