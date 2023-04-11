Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение 56 депутатам Государственной Думы Российской Федерации. Им грозит пожизненное заключение.
СБУ выдвинула обвинения ещё 56 депутатам российской Госдумы. В этот список, к примеру, попали олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, двукратный олимпийский чемпион, легендарный советский хоккейный вратарь Вячеслав Фетисов, а также глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"Следователи СБУ предъявили обвинения российским депутатам по статье Уголовного кодекса Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", — сообщает пресс-служба ведомства. — Санкция этой статьи предусматривает 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества".
Отметим, что в январе 2023 СБУ уже передала в суд обвинения в отношении спикера российского Госдумы Вячеслава Володина и дополнительно 54 депутатов. В марте обвинения были выдвинуты в отношении ещё 41 депутата Госдумы, а в апреле коснулись уже 418 депутатов, поддержавших 15 февраля 2022 года постановление об обращении к президенту России Путину по поводу признания ДНР и ЛНР.
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