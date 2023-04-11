СБУ планирует пожизненно посадить Вячеслава Фетисова и Светлану Журову

1:28 Your browser does not support the audio element. Мир

Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение 56 депутатам Государственной Думы Российской Федерации. Им грозит пожизненное заключение.

СБУ выдвинула обвинения ещё 56 депутатам российской Госдумы. В этот список, к примеру, попали олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, двукратный олимпийский чемпион, легендарный советский хоккейный вратарь Вячеслав Фетисов, а также глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Следователи СБУ предъявили обвинения российским депутатам по статье Уголовного кодекса Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", — сообщает пресс-служба ведомства. — Санкция этой статьи предусматривает 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества".

Отметим, что в январе 2023 СБУ уже передала в суд обвинения в отношении спикера российского Госдумы Вячеслава Володина и дополнительно 54 депутатов. В марте обвинения были выдвинуты в отношении ещё 41 депутата Госдумы, а в апреле коснулись уже 418 депутатов, поддержавших 15 февраля 2022 года постановление об обращении к президенту России Путину по поводу признания ДНР и ЛНР.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.