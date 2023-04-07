Государственная Дума вернула ко второму чтению законопроект, предусматривающий самостоятельную явку призывников за повестками. Таким образом им не нужно будет ждать, когда этот документ вручат в руки.
На пленарном заседании в четверг Государственная Дума решила вернуть ко второму чтению законопроект, обязывающий не получивших повестки призывников самостоятельно приходить за ними в военкоматы. Так же в нём упоминается и другой способ оповещения лиц призывного возраста о необходимости посетить военкомат — уведомление о приходе заказного письма.
"На основании решения Совета Госдумы об активизации работы над законопроектами предыдущих созывов, а также в связи с необходимостью изменения даты вступления в силу данного законопроекта, которая изначально была 1 апреля 2022 года, законопроект необходимо вернуть к процедуре второго чтения", — заявил на пленарном заседании глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Законопроект попал в Госдуму ещё в январе 2018 года по инициативе депутата Андрея Красова, впоследствии список авторов расширился. Лишь в феврале 2022 Госдума одобрила его ко второму чтению. Если проект примут, то призывники будут получать по почте заказные письма с уведомлением. В случае отказа от получения повестки на почте, они всё равно будут считаться получившими её.
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