Госдума снова обсудит закон о самостоятельной явке призывников в военкоматы

1:33 Your browser does not support the audio element. Россия

Государственная Дума вернула ко второму чтению законопроект, предусматривающий самостоятельную явку призывников за повестками. Таким образом им не нужно будет ждать, когда этот документ вручат в руки.

На пленарном заседании в четверг Государственная Дума решила вернуть ко второму чтению законопроект, обязывающий не получивших повестки призывников самостоятельно приходить за ними в военкоматы. Так же в нём упоминается и другой способ оповещения лиц призывного возраста о необходимости посетить военкомат — уведомление о приходе заказного письма.

"На основании решения Совета Госдумы об активизации работы над законопроектами предыдущих созывов, а также в связи с необходимостью изменения даты вступления в силу данного законопроекта, которая изначально была 1 апреля 2022 года, законопроект необходимо вернуть к процедуре второго чтения", — заявил на пленарном заседании глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Законопроект попал в Госдуму ещё в январе 2018 года по инициативе депутата Андрея Красова, впоследствии список авторов расширился. Лишь в феврале 2022 Госдума одобрила его ко второму чтению. Если проект примут, то призывники будут получать по почте заказные письма с уведомлением. В случае отказа от получения повестки на почте, они всё равно будут считаться получившими её.

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