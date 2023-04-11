Специальные метки времён СССР были разработаны для наведения ударов с высокой точностью в зоне СВО.
Эти метки были размещены на специальных пунктах геодезической сети, которая была создана ещё во времена СССР и охватывает бывшие советские республики. Сегодня благодаря системе ГЛОНАСС можно привязаться к геодезическому пункту и определить координаты любой точки на местности.
"Удар из точки А в точку Б можно нанести с математической точностью", — сообщает корреспондент телеканала "Звезда".
Пункты геодезической сети являются незаменимым инструментом для ориентирования на местности и наведения ударов с высокой точностью. Система ГЛОНАСС позволяет использовать этот инструмент с ещё большей эффективностью и точностью.
Использование специальных меток и геодезической сети является важным элементом в современных военных операциях, и позволяет достичь большей точности и эффективности в наведении ударов.
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