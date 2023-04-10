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В автоаварии погиб украинский экс-депутат Верховной Рады Владимир Стретович, возглавлявший захват храма

0:56
Мир

На Украине сообщили о смерти бывшего депутата Верховной Рады Владимира Стретовича. Он прославился тем, что участвовал в рейдерских захватах храмов канонической Украинской православной церкви. Сообщается, что экс-депутат разбился в автоаварии.

В автоаварии погиб украинский экс-депутат Верховной Рады Владимир Стретович, возглавлявший захват храма

Напомним, что череда смертей чиновников и депутатов, так или иначе причастных к захвате храмов, продолжается. Накануне в селе Липовец Киевской области умер замглавы мэра Кагарлыка Иван Семцов. Очевидцы рассказали, что он вместе со старостой села Липовец Василием Тысленко организовали рейдерский захват храма, использовав для этого служебное положение.

Во время конфликта во дворе храма Семцов вырвал из рук священника УПЦ крест и бросил его на землю. Ему тут же стало плохо, он упал. Приехавшие медики констатировали смерть.

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Террор против УПЦ - почему Россия молчала? / Олег Царев
Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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