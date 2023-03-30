Представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе назвал уничтожение УПЦ целью украинских властей

1:11 Your browser does not support the audio element. Мир

В Русской православной церкви прокомментировали гонения на религию на Украине. Как заявил зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, киевские власти испытывают ненависть к православию в целом и к любым объединениям верующих в частности. Он считает, что уничтожение Украинской православной церкви стало главной задачей украинского руководства.

"Следуя этой цели, они нарушали права УПЦ, в том числе, при многочисленных захватах приходов", — сказал Кипшидзе.

По его мнению, процесс уничтожения УПЦ киевскими властями происходил с молчаливого согласия не только судебной и правоохранительной систем самой Украины, но и международного сообщества. Более того, священников и верующих режим Зеленского выставил врагами общества и государства. Кипшидзе уверен, что делалось это под руководством западных кураторов.

"Будто бы за сенью храмов, за оградой монастырей засел тайный враг, УПЦ, с которым украинская власть должна бороться", — сказал Кипшидзе.

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