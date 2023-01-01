Патриарх Московский и всея Руси Кирилл указал на регресс отношений между странами. Также глава РПЦ заявил об атмосфере недоверия среди государств.
"Напряжение возрастает так, что возникает угроза крупномасштабной войны", — подчеркнул патриарх Кирилл в Георгиевском кафедральном соборе, который находится в Одинцово.
Как напомнил руководитель РПЦ, люди никогда не владели настолько пугающими методами уничтожения.
"Мы молимся, чтобы не было войны", — добавил патриарх Кирилл.
Ранее в Pravda.Ru сообщали, что лидеры мировых религий объявили "последние времена".
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