Патриарх Кирилл предупредил об угрозе крупномасштабной войны

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл указал на регресс отношений между странами. Также глава РПЦ заявил об атмосфере недоверия среди государств.

"Напряжение возрастает так, что возникает угроза крупномасштабной войны", — подчеркнул патриарх Кирилл в Георгиевском кафедральном соборе, который находится в Одинцово.

Как напомнил руководитель РПЦ, люди никогда не владели настолько пугающими методами уничтожения.

"Мы молимся, чтобы не было войны", — добавил патриарх Кирилл.

Ранее в Pravda.Ru сообщали, что лидеры мировых религий объявили "последние времена".