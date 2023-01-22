Боевики и раскольники Православной церкви Украины захватили храм в поселке Тарасовка под Киевом

Раскольники Православной церкви Украины при поддержке боевиков захватили храм Украинской православной церкви в поселке Тарасовка под Киевом. Такое заявление сделали в воскресенье 22 января в информационно-просветительском отделе УПЦ.

"Верующему, охранявшему храм, залили глаза перцовым баллончиком и избили. На месте начали собираться прихожане Успенской церкви, но рейдеры закрылись в храме и заблокировали входы", — говорится в сообщении.

В информационно-просветительском отделе УПЦ уточнили, что вооруженными людьми оказались представители сил территориальной обороны Украины.

Отметим, что этот храм Украинской православной церкви уже подвергался попыткам рейдерского захвата со стороны ПЦУ. 7 декабря 2022 года раскольники пытались взять его штурмом, но тогда прихожанам удалось отстоять святыню.