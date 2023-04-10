Washington Post рассказал о панике среди украинцев из-за ускорившейся мобилизации

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Отлавливание людей на улицах и возрастающие темпы вручения повесток сеют панику в украинском обществе. Об этом пишет Washington Post. По мнению авторов издания, те граждане Украины, которые не могут или не хотят служить в армии, приходят в ужас от агрессивной манеры чиновников, буквально затаскивающих их в военкоматы.

"Скорость и агрессия, с которыми украинские чиновники призывают гражданских явиться в военкоматы, — или записаться добровольно — сеют панику среди тех, кто чувствует себя не готовым или не желающим служить", — пишет издание.

Паника, как считает издание, связано с тем, что Киев скрывает реальные потери. Командиры, однако, прямо говорят, что они высокие. Это подтверждает и тот факт, что Украине "нужно больше солдат и быстро".

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