CNN: страны, за которыми следила разведка США, требуют комментариев от Байдена

1:01 Your browser does not support the audio element. Мир

Руководители государств, за которыми, согласно обнародованным в Сети секретным данным Пентагона, следила американская разведка, потребовали комментариев от Вашингтона, передаёт CNN, ссылаясь на дипломатические источники.

По информации телеканала, мировые лидеры ждут от руководителя США Джо Байдена официальных объяснений по поводу слежки.

"Чиновники из других стран хотят увидеть, что скажет администрация Байдена в ближайшее время по поводу появившихся в Сети документов", — подчёркивается в материале.

Ранее стало известно, что Минобороны США запустило специальное расследование после утечки секретной информации. Как пояснили обозреватели Bloomberg, это может создать трудности с поставками военной и финансовой помощи Запада на Украину.

В документах Пентагона также уточняется, что США тайно прослушивали все совещания, которые проводил украинский президент Владимир Зеленский.

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