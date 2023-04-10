New-York Post: гибридная война Путина отвлекает внимание и ресурсы Запада от Украины

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Возможно, танки и самолёты Владимира Путина и не обладают большой мощью, но он ведёт очень эффективную гибридную войну, используя напряжённость в Европе, включая Западные Балканы, Грузию и Молдавию.

Несмотря на неудачу военных действий России на территории Украины, в распоряжении Путина всё ещё есть многочисленные средства, которые он использует для дестабилизации ситуации и отвлечения внимания и ресурсов Запада от Украины, как сообщает издание The New York Post.

Весь мир знает и видит российское ядерное оружие, но Путин ведёт тихую и невидимую войну, используя энергоресурсы, беженцев и информацию, чтобы подорвать Запад. Так, глава российской внешней разведки Сергей Нарышкин на прошлой неделе обвинил западные страны в попытке открыть второй фронт против Москвы в Грузии, так как российские власти были разочарованы неспособностью грузинского правительства противостоять общественному мнению и реализовать закон об иностранных агентах.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Запад в организации ещё одной цветной революции на территории Грузии. А любое политическое решение изолировать Грузию от Запада было бы полной победой России. Путин также положил глаз и на Молдавию. Министерство обороны России обвинило в конце февраля Украину в подготовке вооруженной провокации в Приднестровье.

Западные Балканы — ещё один театр для игр Москвы, и Путин использует аналогичный сценарий. По словам президента Косова, Россия привлекает наёмников из ЧВК "Вагнер" и сербских военизированных формирований, чтобы развязать войну и захватить территорию.

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