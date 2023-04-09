Песков: Запад устраивает истерики по поводу ядерного оружия РФ в Белоруссии, "забыв" про боеголовки США в ЕС

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался по поводу реакции Запада, последовавшей после того, как РФ объявила о намерении возвести на территории Белоруссии хранилища для своего тактического ядерного оружия.

По словам Пескова, Запад реагирует на эти планы России "истерически", при этом почему-то напрочь забывая о том, что ядерное оружие США размещено в Европе.

"Коллективный Запад не склонен каким-то образом вспоминать тему американского ядерного оружия, которое здесь базируется в Европе, вокруг нашей страны, но в данном случае они склонны к такой истеричной реакции на наши планы по строительству хранилищ для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии", — сказал Песков на телеканале "Россия 1" в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

Ранее Владимир Путин объявил о намерении разместить российское тактическое ядерное оружие в Белоруссии, пояснив, что это решение было принято после того, как Лондон пообещал передать Киеву снаряды с обеднённым ураном. Президент РФ добавил, что-то, что решила сделать Россия, Вашингтон делает уже на протяжении нескольких десятков лет.

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