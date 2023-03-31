CNN: решение Путина по ядерному оружию в Белоруссии сдержало Запад на Украине

Владимир Путин "ударил" по США ядерным оружием, не применяя его. Об этом пишет исследователь российской политики Кейр Джайлс в своей колонке для CNN.

По мнению эксперта, сюрпризом для Москвы может стать то, как слова президента РФ о размещении ядерного оружия в Белоруссии интерпретировали на Западе. Однако в том, что это будет очень неприятный сюрприз, сомнений нет, так как Россия уже "применила" ядерное оружие, заявил обозреватель.

"Она очень успешно использовала его не стреляя, говоря о потенциальных ядерных ударах, чтобы очень эффективно удержать Запад от полной поддержки Украины", — пишет автор статьи.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал идею ввести миротворцев на Украину, заявив, что они станут "законными целями" для российской армии.

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