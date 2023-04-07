Запорожье готовится выдерживать наступление ВСУ за счёт эшелонированной обороны

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Глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов полагает, что Запорожское направление могут считать слабым звеном из-за характерных особенностей рельефа. Однако здесь уже выстраивается эшелонированная линия обороны.

В Запорожье готовятся встречать ВСУ за счёт противотанковых сооружений и минных полей. Такую информацию сообщил руководитель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. В этом регионе создаётся глубокоэшелонированная оборона.

"Начиная с банальных "зубов дракона", как говорят в народе, конусообразных конструкций, которые должны остановить продвижение танков, в то время как эти танки будут накрываться нашей артиллерией, ВКС, РСЗО и так далее, — объяснил Рогов в эфире телеканала "Соловьев Live". — То же самое касательно минных полей. Ребята готовы, ребята знают линию фронта, знают запорожское направление, прекрасно понимают, что и как делать".

Он также предположил, что многие могут считать Запорожское направление слабым звеном, так как здесь "сплошные равнины, и не за что зацепиться". А значит, присутствует возможность для быстрых бросков бронетехники или "танкового кулака". Но сейчас линия обороны для этого подготовлена на должном уровне, и "лёгкой прогулки для врага не будет", как утверждает Рогов.

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