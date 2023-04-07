После официального визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский вновь обратился к западным партнёрам и попросил увеличить поставки вооружения и финансирование.
Американские пользователи Сети потребовали от главы Незалежной "не лезть в их кошелёк".
"Нет, иди своей дорогой, отвали от моего кошелька", — написал один из комментаторов под постом Зеленского в Сети.
"Эй, да это же стриптизёрша на высоких каблуках, которую американцы назначили на этот пост", — отозвался ещё один читатель.
По мнению американцев, требования и жалобы Зеленского уже невозможно терпеть, но Вашингтон продолжает спонсировать Киев из их налогов.
"Ты хочешь тратить наши ресурсы и заставлять наших людей страдать ради своих благ. Почему американцы должны страдать ради украинцев?" — обратился к Зеленскому пользователь.
Ранее Дональд Трамп-младший опубликовал пост, где представил Зеленского в образе стриптизёрши около шеста.
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