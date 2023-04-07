В США оценили просьбу Зеленского к Западу: "Стриптизёрша на высоких каблуках"

1:03 Your browser does not support the audio element. Мир

После официального визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский вновь обратился к западным партнёрам и попросил увеличить поставки вооружения и финансирование.

Американские пользователи Сети потребовали от главы Незалежной "не лезть в их кошелёк".

"Нет, иди своей дорогой, отвали от моего кошелька", — написал один из комментаторов под постом Зеленского в Сети. "Эй, да это же стриптизёрша на высоких каблуках, которую американцы назначили на этот пост", — отозвался ещё один читатель.

По мнению американцев, требования и жалобы Зеленского уже невозможно терпеть, но Вашингтон продолжает спонсировать Киев из их налогов.

"Ты хочешь тратить наши ресурсы и заставлять наших людей страдать ради своих благ. Почему американцы должны страдать ради украинцев?" — обратился к Зеленскому пользователь.

Ранее Дональд Трамп-младший опубликовал пост, где представил Зеленского в образе стриптизёрши около шеста.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.