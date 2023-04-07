За размещение ядерного оружия на своей территории по программе Nuclear Sharing Польше придётся расплатиться "собственной кровью", заявили аналитики.
По их мнению, Варшава не осознаёт весь риск и возможные трагичные последствия.
"Польше лучше было бы ограничиться одним противоракетным щитом и обойтись без ядерного вооружения, — считают авторы Myśl Polska. — Иначе пришлось бы расплатиться собственной кровью".
Как подчеркнули аналитики, желание Варшавы заполучить ядерное оружие связано с размещением российского ТЯО на территории Белоруссии. Но на фоне украинского конфликта, "одурманенные" якобы скорым поражением российской стороны и непонятными границами НАТО, гнаться за ядерным оружием просто опасно, резюмировали авторы.
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