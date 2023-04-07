Myśl Polska: за ядерное оружие Польше придётся расплатиться "собственной кровью"

0:49 Your browser does not support the audio element. Мир

За размещение ядерного оружия на своей территории по программе Nuclear Sharing Польше придётся расплатиться "собственной кровью", заявили аналитики.

По их мнению, Варшава не осознаёт весь риск и возможные трагичные последствия.

"Польше лучше было бы ограничиться одним противоракетным щитом и обойтись без ядерного вооружения, — считают авторы Myśl Polska. — Иначе пришлось бы расплатиться собственной кровью".

Как подчеркнули аналитики, желание Варшавы заполучить ядерное оружие связано с размещением российского ТЯО на территории Белоруссии. Но на фоне украинского конфликта, "одурманенные" якобы скорым поражением российской стороны и непонятными границами НАТО, гнаться за ядерным оружием просто опасно, резюмировали авторы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.