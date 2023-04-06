Секретарь СНБО Данилов: дату будущего наступления ВСУ знают не более пяти человек на планете

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Подробности будущего наступления ВСУ знают не более пяти человек на Земле. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире Радио Свобода*.

По его словам, людей, которые владеют информацией, когда, где и каким способом будут начинаться те или иные действия на территории Украины, четыре-пять человек на планете.

"Дальнейшие события будут не в пользу России. Мы понимаем, что и для чего делаем. Они все отсюда уйдут", — пригрозил политик, имея в виду российских военных.

Он также подчеркнул, что украинские чиновники специально могут делать заявления о будущем наступлении, не соответствующие действительности, чтобы ввести в заблуждение армию России и Кремль.

* Издание признано иноагентом в России

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