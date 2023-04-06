На каком направлении начнётся контрнаступление украинской армии, станет понятно после того, как ВСУ начнут наносить удары по российским логистическим узлам, тыловым базам и складам боеприпасов глубоко за линией фронта. Об этом пишет CNN.
Эти удары могут наноситься как с помощью Himars, так и методом диверсий, отмечает издание. Всплеск таких атак уже наблюдается на юге Запорожья и в Крыму, говорится в статье.
Опрошенные CNN эксперты говорят, что контрнаступление Киева, вероятно, начнётся одновременно на юге и востоке, чтобы не дать противнику распознать направление основного удара.
Бывший генерал австралийской армии Мик Райан заявил, что наступлению будет предшествовать тщательная разведка, которая даст информацию о том, где могут быть слабые места в российских оборонительных развёртываниях, а также о местонахождении российского штаба, логистики и местонахождения резервных сил.
Украина выставляет несколько новых корпусов, каждый из которых будет состоять из нескольких тысяч военнослужащих, добавил автор статьи.
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