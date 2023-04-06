CNN: удары по тылам России позволят понять, на каком направлении начнётся контрнаступление ВСУ

1:11 Your browser does not support the audio element. Мир

На каком направлении начнётся контрнаступление украинской армии, станет понятно после того, как ВСУ начнут наносить удары по российским логистическим узлам, тыловым базам и складам боеприпасов глубоко за линией фронта. Об этом пишет CNN.

Эти удары могут наноситься как с помощью Himars, так и методом диверсий, отмечает издание. Всплеск таких атак уже наблюдается на юге Запорожья и в Крыму, говорится в статье.

Опрошенные CNN эксперты говорят, что контрнаступление Киева, вероятно, начнётся одновременно на юге и востоке, чтобы не дать противнику распознать направление основного удара.

Бывший генерал австралийской армии Мик Райан заявил, что наступлению будет предшествовать тщательная разведка, которая даст информацию о том, где могут быть слабые места в российских оборонительных развёртываниях, а также о местонахождении российского штаба, логистики и местонахождения резервных сил.

Украина выставляет несколько новых корпусов, каждый из которых будет состоять из нескольких тысяч военнослужащих, добавил автор статьи.

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