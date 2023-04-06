Финляндия стала очередным членом НАТО. Политолог Ростислав Ищенко считает, что ей помогли сделать выбор.
"Дело в том, что время, когда можно было быть нейтральными, прошло. Балансировать уже невозможно. Можно только сделать выбор либо в одну сторону, либо в другую. Если выбор вы не сделаете самостоятельно, то его сделают за вас", — сказал Ищенко в беседе с "Военным делом".
Так было и с Украиной, отметил политолог. У Киева не было выбора и пришлось подчиняться воле Соединённых Штатов Америки. Что касается Швеции, то страна может удержаться от вступления в блок НАТО.
"Может (Шведы. — Прим. ред.) и удержатся по принципу: "Нас Эрдоган не пускает". Они там будут каждую неделю жечь Коран, и Эрдоган не будет их пускать", — рассуждает собеседник.
Швеция может стать отличным дополнением к блокировке РФ на Балтике, но это можно сделать и без шведов. У Финляндии же не было выбора. Если бы не было спецоперации, то страну США всё равно бы "загнали" в НАТО, заключил Ищенко.
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