Политолог Ищенко: Финляндии было суждено вступить в НАТО ещё до СВО

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Финляндия стала очередным членом НАТО. Политолог Ростислав Ищенко считает, что ей помогли сделать выбор.

"Дело в том, что время, когда можно было быть нейтральными, прошло. Балансировать уже невозможно. Можно только сделать выбор либо в одну сторону, либо в другую. Если выбор вы не сделаете самостоятельно, то его сделают за вас", — сказал Ищенко в беседе с "Военным делом".

Так было и с Украиной, отметил политолог. У Киева не было выбора и пришлось подчиняться воле Соединённых Штатов Америки. Что касается Швеции, то страна может удержаться от вступления в блок НАТО.

"Может (Шведы. — Прим. ред.) и удержатся по принципу: "Нас Эрдоган не пускает". Они там будут каждую неделю жечь Коран, и Эрдоган не будет их пускать", — рассуждает собеседник.

Швеция может стать отличным дополнением к блокировке РФ на Балтике, но это можно сделать и без шведов. У Финляндии же не было выбора. Если бы не было спецоперации, то страну США всё равно бы "загнали" в НАТО, заключил Ищенко.