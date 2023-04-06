Daily Express: ЕС отворачивается от белорусских диссидентов из-за союза Лукашенко с Путиным

1:10 Your browser does not support the audio element. Мир

Европа отворачивается от белорусских диссидентов, выступающих против Александра Лукашенко. На это пожаловались сами вынужденные эмигранты.

Живущие в европейских странах белорусские диссиденты, сбежавшие из-за преследований со стороны Александра Лукашенко, заявляют, что теперь чувствуют осуждение со стороны европейцев. Причём беглых белорусов обвиняют в политике их лидера, с которым они и боролись, как пишет Daily Express.

Белорусский диссиденты удивлены этой дискриминацией, они пытаются доказать, что не имеют отношения к позиции Лукашенко и официальной Белоруссии по поводу СВО. Правда, особого выбора у них нет. По словам одного из белорусских активистов, сейчас перед ним только два пути: тюрьма или свобода.

Правительство Литвы предлагало запретить белорусам и россиянам получать литовское гражданство, но в марте отказалось от этих планов. Диссиденты из Белоруссии называют это "символическим унижением", они ощущают себя преданными на разных уровнях и начинают разочаровываться в западной демократии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.