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РИА Новости: долги ЕС повесят на европейское агентство

1:22
Мир

Международный валютный фонд (МВФ) опасается долгового кризиса в ЕС и предлагает объединить суверенные обязательства в общий заём, выпустив безрисковые облигации. Контроль над ценным бумагами будет возложен на Европейское агентство по управлению долгом (European Debt Management Agency, EDMA). Об этом подробнее рассказала обозреватель РИА Новости Надежда Сарапина.

РИА Новости: долги ЕС повесят на европейское агентство

Руководство ЕС намерено избежать дефолта "в любом случае". Однако нет ясности в том, кто будет выплачивать по займу. Ранее облигации ФРГ выполняли функцию безрисковых бондов, обеспеченных развитым производством в стране, но ситуация изменилась из-за закрытия заводов во всех странах Европы.

План МВФ имеет все шансы не сработать. Американские ценные бумаги обеспечены США, а российские — РФ. Остаётся вопрос, какое государство будет нести ответственность за облигации Евросоюза.

Российские аналитики указывают, что Брюссель ориентирован на краткосрочную перспективу и строит планы на выживание в настоящее время. В результате государственные долги продолжат накапливаться, и рано или поздно они могут быть возложены на EDMA, что может стать своего рода финансовой пирамидой.

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Общая задолженность стран ЕС составляет 93 процентов от совокупного ВВП
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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