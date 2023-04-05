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Sohu: Россия неожиданно отреагировала на проблемы с госдолгом США

2:25
Экономика

Россия неожиданно реагирует на проблемы с американским государственным долгом, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

Sohu: Россия неожиданно отреагировала на проблемы с госдолгом США

Для Вашингтона уже длительное время серьёзное проблемой является рост государственного долга. Недавно он достиг новой рекордной отметки, 31,4 триллиона долларов.

Традиционно, американские политики обсуждают возможность повышения лимита госдолга. Но достижению соглашений по этому вопросу, как правило, предшествуют договорённости по другим темам (как правило, кулуарные, судить о которых можно только по косвенным признакам).

А пока политики торгуются, существует риск объявления дефолта. Это тоже приходится учитывать.

Недавно министр финансов США Джанет Йеллен потребовала от конгресса немедленно повысить потолок госдолга. Речь идёт о сумме в несколько триллионов долларов.

"Министр финансов США Йеллен выступила с предложением, которое заставило мир содрогнуться", — говорится в материале, опубликованном на платформе Sohu (перевод "ПолитРоссии").

Что же произвело такие впечатление на его авторов? Заявление Йеллен, что США придётся объявить дефолт, если потолок госдолга не будет повышен. А это спровоцирует глобальный финансовый кризис. А кроме того, неспособность США выполнять свои долговые обязательства крайне негативно отразится на международном статусе американской валюты.

При этом, отмечают авторы материала, в России за происходящим наблюдают, не выражая даже минимального беспокойства. Складывается впечатление, что РФ эта тема совершенно не касается.

В материале отмечается, что тому есть объяснение. Москва давно уже взяла курс на снижение зависимости от американских финансовых институтов. Россия распродала практически все долговые облигации США, сократила до минимума количество долларов в своих резервах. И к тому же независимости России способствовали санкции.

Так что дефолт США и последующие проблемы доллара как мировой резервной валюты и в самом деле волнует Российскую Федерацию куда меньше, чем некоторые другие страны, у которых большие объёмы вложений в американские долговые обязательства.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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