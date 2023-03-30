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Антон Куликов

Пол Крейг Робертс: США боятся честного ответа всего на один вопрос о политике Путина

2:31
Экономика

Американский экономист Пол Крейг Робертс считает, что популярность доллара США в качестве мировой резервной валюты быстро сокращается.

Пол Крейг Робертс: США боятся честного ответа всего на один вопрос о политике Путина

Причиной тому, по его мнению, тот факт, что Вашингтон активно использует доллар как средство давления на Россию. Это вызывает волнение в большинстве государств мира, подталкивая их к отказу от использования доллара в международной торговле, цитирует эксперта "ПолитРоссия".

Многие страны уже переводят свои торговые балансы в другие валюты, что приводит к снижению спроса на доллары. Но при этом количество самих долларов продолжает расти.

И Пол Крейг Робертс предупреждает, что такое развитие событий приведёт к падению обменного курса доллара и резкому росту инфляции в США.

Сейчас международная торговая система, в основе которой гегемония доллара, всё больше выглядит как средство наказания неугодных. Одновременно растёт госдолг США, а спрос на американскую валюту снижается.

Эксперт уверен, что это приведет к падению стоимости не только доллара, но и связанных с ним акций и облигаций. При этом Робертс полагает, что США не готовы признать этот факт, так как они слишком самонадеянны, чтобы понять, как Соединённые Штаты воспринимают другие страны.

Вместо этого, Россия и Китай, а также страны, сотрудничающие с ними, выбирают более успешный путь развития, используя свои банки для финансирования промышленности и не полагаясь на заёмные средства, как это делает Федеральная резервная система США.

Робертс считает, что американские политики не готовы признать свои ошибки и тот факт, что страна движется в неверном направлении.

По его мнению, ни один политический деятель в США не рискнёт признать, что Владимир Путин и Си Цзиньпин действуют правильно и разумно.

"Мысль, что у них, а не у нас, правильная политика, недопустима", — отметил эксперт.

Заметим, предприниматель Илон Маск тоже полагает, что доллар может лишиться статуса мировой валюты из-за жёсткой политики США.

"Политика США слишком жёсткая, из-за чего страны хотят отказаться от доллара. Дополняют это избыточные государственные расходы, что заставляет другие страны в значительной мере компенсировать нашу (американскую) инфляцию", — написал он в своём аккаунте в Twitter.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы пол крейг робертс
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