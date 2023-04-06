AP: визит Зеленского в Варшаву не заставит поляков забыть о преступлениях Бандеры*

0:55 Your browser does not support the audio element. Мир

Несмотря на официальный визит украинского президента Владимира Зеленского в Польшу граждане страны вряд ли станут относиться к Незалежной лучше, заявили американские аналитики. По их мнению, поляки до сих пор не забыли Волынскую резню.

По их мнению, поляки требуют от премьер-министра страны Анджея Дуды не забывать от трагедии при встрече с представителями киевской власти.

"Самый острый спорный вопрос — как быть с одним из национальных героев Украины, Степаном Бандерой*, ультраправым лидером Организации украинских националистов**, который сотрудничал с немецкими нацистами", — пишет Associated Press.

* Степан Бандера — лидер ОУН-УПА (признанной решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ).

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.