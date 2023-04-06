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AP: визит Зеленского в Варшаву не заставит поляков забыть о преступлениях Бандеры*

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Мир

Несмотря на официальный визит украинского президента Владимира Зеленского в Польшу граждане страны вряд ли станут относиться к Незалежной лучше, заявили американские аналитики. По их мнению, поляки до сих пор не забыли Волынскую резню.

AP: визит Зеленского в Варшаву не заставит поляков забыть о преступлениях Бандеры*

По их мнению, поляки требуют от премьер-министра страны Анджея Дуды не забывать от трагедии при встрече с представителями киевской власти.

"Самый острый спорный вопрос — как быть с одним из национальных героев Украины, Степаном Бандерой*, ультраправым лидером Организации украинских националистов**, который сотрудничал с немецкими нацистами", — пишет Associated Press.

* Степан Бандера — лидер ОУН-УПА (признанной решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ).

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"Украинские националисты проводили "рациональный геноцид"
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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