Казак Клешня: если "Украина" останется на карте, это будет поражением России

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Если украинский конфликт будет искусственно заморожен до выполнения целей спецоперации, это станет сокрушительным поражением России, заявил казак с позывным "Клешня".

Российские власти смогут говорить о каком-либо успехе только после полного освобождения Новороссии, добавил он.

"Мы ни в коем случае не должны останавливаться на границах Новороссии. Если "Украина" в любых границах останется на карте, я восприму это, как поражение", — пояснил Клешня в интервью изданию argumenti.ru.

Он напомнил основной тезис идей Белого движения, заключавшийся в создании "единой и неделимой России" и отметил, что святые угодники не зря называли нашу страну "последним оплотом человечества против всемирного зла".

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