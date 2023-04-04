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РИА Новости: арест Дональда Трампа привёл к конституционному кризису Соединённых Штатов Америки

2:22
Мир

Граждане в Нью-Йорке выражают поддержку Дональду Трампа, выходя на улицы и размахивания американскими флагами. Его сегодняшний арест окончательно расколол США. Обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова отмечает, что гражданское противостояние грозит перерасти в "большой бадабум".

РИА Новости: арест Дональда Трампа привёл к конституционному кризису Соединённых Штатов Америки

Целью демократического истеблишмента являлось максимальное унижение Трампа в глазах избирателей. Об этом говорят предъявление уголовных обвинений президенту и его арест. Лидеры демпартии рассчитывали на позор Трампа. Однако их план не удался. Сегодня многие видят, что все уголовные обвинения являются чисто политическим делом. 

Никифорова напомнила, что раньше президентов в Америке старались не трогать. Их преемники не затевали против них уголовных дел. Однако сейчас это табу уничтожено.

"Американская Фемида забросила свой чепчик за мельницу. Так что же мешает теперь прокурорам республиканских штатов или даже небольших городков взять и предъявить обвинения Джо Байдену, а заодно и его сыну Хантеру, и Нэнси Пелоси, и Клинтонам, и Обаме, и всей демократической тусовке?" — задаётся вопросом аналитик.

Возможен сценарий, при котором прокурор из Техаса потребует экстрадировать Байдена из Вашингтона за предполагаемую государственную измену, не обеспечив неприкосновенность южной границы США.

Никифорова отмечает, что развал судебной системы — это, по сути, разъединение некогда соединённых штатов Америки, которое приведёт к массовому гражданскому противостоянию.

Некоторые из самых проницательных аналитиков США утверждают, что попытка демократов запрессовать Трампа спровоцирует полномасштабный конституционный кризис. Граждане видят, что система правосудия в их стране не функционирует должным образом. Это, в свою очередь, может привести к мятежам, восстаниям и, в конечном итоге, к развалу государства.

Издание The Atlantic отмечает, что обвинения в адрес Трампа являются американской трагедией.

"Не разорвёт ли это (предъявление обвинений Трампу) страну на части?" — тревожится газета New York Times.

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Дональд Трамп прибыл в Нью-Йорк, чтобы предстать перед судом
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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