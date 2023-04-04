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Экс-глава ЦРУ Олсон: Путина убьют, чтобы закончить конфликт на Украине

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Мир

Президента России Владимира Путина убьют, чтобы закончить боевые действия на Украине. Об этом заявил экс-глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джеймс Олсон, пишет британский таблоид The Sun.

Экс-глава ЦРУ Олсон: Путина убьют, чтобы закончить конфликт на Украине

Издание приводит слова бывшего американского разведчика, который считает, что если Путин останется у власти, он не сдастся, и будут длительные военные действия. По мнению Олсона Путин "будет убит". Каким образом это может быть сделано, не раскрывается.

Ранее агентство Underside выпустило расследование, в котором утверждается, что в Британии решили не только прекратить СВО России, но и свергнуть Путина. При этом ставка делается на развал России изнутри.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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