Столтенберг пообещал, что НАТО не будет разворачивать войска в Финляндии без её согласия

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Размещение войск НАТО в Финляндии не будет проводиться без согласия Хельсинки. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Это будет финское решение. В Финляндии не будет никаких войск НАТО без согласия финской стороны", — сказал Столтенберг, прибыв на встречу глав МИД стран Альянса.

Генсек НАТО выразил надежду, что Финляндия укрепит НАТО своей "профессиональной армией и высокоразвитой военной промышленностью".

Также Столтенберг напомнил, что с получением членства в Альянсе Финляндия получает максимальные гарантии безопасности со стороны НАТО.

Финляндия официально вступила в НАТО 4 апреля.

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