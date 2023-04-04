Членство Финляндии в НАТО обязательно окажет влияние на российско-финские отношения, так как Альянс видит в РФ своего противника. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, это не может не влиять на характер двусторонних отношений с теми государствами, которые становятся новыми членами альянса. Альянс является структурой недружественной, а во многом — враждебной для Российской Федерации", — сказал Песков в беседе с журналистами.
Вместе с тем Песков заметил, что вступление в НАТО Финляндии и Украины едва ли можно сравнивать, потому что ситуации с этими двумя государствами очень разные.
4 апреля состоится официальное принятие Финляндии в ряды НАТО, которое пройдёт в штаб-квартире Альянса.
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