Песков предсказал долгую гибридную войну против РФ со стороны недружественных стран

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По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрий Пескова, гибридная война, которую ведут против России недружественные страны, — это надолго.

В связи с этим представитель Кремля считает, что россиянам необходимо сплотиться, а также верить в свою страну и своего президента.

"Если вы имеете в виду, скажем так, войну в широком контексте, это противостояние с враждебными государствами, с недружественными странами, это гибридная война, которая развязана ими по отношению к нашей стране, то это надолго", — сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь Владимира Путина порекомендовал гражданам РФ быть твёрдыми, демонстрировать целеустремлённость, уверенность и единство вокруг президента.

Вопросы же касательно завершения спецоперации Песков переадресовал в Минобороны.

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