Песков: власти России не вправе давать Китаю советы по встрече с Зеленским на Украине

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Председатель КНР Си Цзиньпин будет самостоятельно решать вопрос целесообразности поездки на Украину для встречи с президентом этой страны Владимиром Зеленским, следует из заявления официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Он назвал позицию Пекина по украинскому конфликту взвешенной. Пресс-секретарь главы РФ добавил, что Москва очень ценит мнение Китая, поэтому не собирается давать ему рекомендации по поводу тех или иных международных контактов.

"Мы не вправе здесь выступать с какими-либо советами", — подчеркнул Песков на брифинге.

Ранее Зеленский сообщил о намерении встретиться с Си Цзиньпином на территории Украины. Он также отметил, что у Киева в течение всего 2022 года не было контактов с Пекином на высоком политическом уровне.

Как пояснили в МИД КНР, переговоры Си Цзиньпина с Зеленским пока не планируются, хотя Китай открыт к общению со странами, заинтересованными в урегулировании конфликта.

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