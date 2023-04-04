New-York Times: для российской элиты Дубай стал временным убежищем в военный период

1:44 Your browser does not support the audio element. Мир

Для сотен тысяч россиян Дубай стал убежищем на время СВО и альтернативой России. Кто-то собирается переждать здесь трудные времена, а кто-то активно развивает бизнес.

Новая русская диаспора в Дубае представляет собой широкий спектр, в который входят и мультимиллиардеры, наказанные санкцими, и представители среднего класса, сбежавшие от объявленной Владимиром Путиным мобилизации. Но почти у всех одни и те же причины пребывания в Эмиратах. Дубай сохраняет прямые рейсы с Россией, он занимает нейтральную позицию по отношению к СВО, а местные жители не проявляют никакой враждебности к россиянам, которую те ощущают в Европе.

"Зачем заниматься бизнесом там, где к нам недружелюбны, — говорит в беседе с The New-York Times Тамара Бигаева, недавно открывшая двухэтажный дубайский филиал российской клиники красоты, уже принимающий постоянных клиентов. — В Европе нас явно не хотят видеть".

Действительно, основная притягательность Дубая в том, что он полностью аполитичен, как говорят поселившиеся здесь россияне. В отличие от Западной Европы, здесь нет вывешивания украинских флагов и митингов солидарности, а любой в Дубае, питающий антироссийские настроения, будет скорее всего держать их при себе. Протесты в этой авторитарной монархии незаконны, а свобода собраний строго ограничена. Присутствие богатых россиян в Дубае показывает, что Путин смог сохранить общественный договор, который является ключом к его внутренней поддержке: в обмен на лояльность те, кто ближе к власти, могут накопить огромные богатства.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.