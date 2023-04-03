Зеленский: у военных РФ "ещё есть время уйти, иначе они будут уничтожены"

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На Украине продолжают готовиться к контрнаступлению. Сегодня президент Владимир Зеленский рассказал об этом журналистам во время поездки в Черниговскую область.

Он заявил, что у российских военных "ещё есть время уйти, иначе они будут уничтожены".

"Что касается нашего продвижения вперёд на фронте, я не могу сказать, когда мы будем готовы к очень конкретным вещам", — сказал украинский лидер.

По его словам, Киев готовится к "деоккупации". Россияне должны знать это, и у них ещё есть время уйти оттуда, добавил Зеленский.

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