Mirror: секретная академия КГБ под Москвой обучала юношей и девушек соблазнять британских дипломатов

1:41 Your browser does not support the audio element. Мир

В России работала секретная база для подготовки юношей и девушек к соблазнению западных дипломатов. Это было необходимо для получения компрометирующей информации.

В Казани КГБ вербовал шпионов из молодых и бедных регионов России чтобы обучать их общению с иностранцами в общественных местах вроде клубов или даже публичных домах, которые кишат оборудованием для прослушивания. Такую информацию сообщает для своих читателей издание Mirror. Многие из этих агентов были певицами, танцовщицами, актрисами и учителями.

Контролируемая Россией (вероятно, всё же Советским Союзом. — Прим. ред) в Восточной Германии секретная служба, связанная с КГБ, обучала этих юношей и девушек программе марксизма, шпионажу и психологическим манипуляциям. По данным Mirror, этих агентов называли универсальным прозвищем Ромео. Большинство шпионов-мужчин были хорошо образованы, отлично одеты и обладали развитым чувством юмора.

Бывший офицер Штази и шпион по кличке Ромео Герхард Байер рассказал, что для соблазняемых женщин важны были внутренние ценности таких мужчин, которые заставляли представительниц прекрасного пола думать о готовности разделить с ними жизнь. Так, в Бонне секретарь канцлера Западной Германии 14 лет передавала секретную информацию своему любовнику. А другой секретарь, работавший в посольстве в США в том же городе, передала свыше 1 500 секретных документов за 22 года.

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