Омбудсмен Москалькова заявила о срыве обмена пленными из-за "молчания" Украины

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Украина до сих пор не ответила на вопрос о включении в списки 70 военнослужащих, которых не хотела обменивать ранее, однако, впоследствии согласилась. Корреспонденты РБК пишут об этом со ссылкой на российского омбудсмена Татьяну Москалькову. Она акцентировала внимание на очередном срыве военнопленными по вине Киева.

По словам Москальковой, прошло уже три недели с момента получения от украинских властей заверения в том, что 70 человек всё же вернутся на родину. Список за это время пополнился, и на сегодняшний день в нём фигурируют уже 133 фамилии, резюмировала омбудсмен.