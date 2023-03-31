Граждане Соединённых Штатов обрушились с критикой на главу Белого дома Джо Байдена за его заявление в честь Международного дня видимости трансгендерных людей, отмечаемого в США.
Американцы уверены, что президент остро нуждается в проверке психического здоровья.
"Трансгендерные американцы формируют душу нашей нации", — гласит заявление на официальном портале правительства США, подписанное Байденом.
Президент, как и остальные демократы, заигрывает с меньшинствами ради политических очков, пишут граждане США в соцсетях. Даже сейчас доля трансгендеров составляет только 1,6% взрослого населения страны, а потому они никак не могут являться "душой" нации, отмечают комментаторы.
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