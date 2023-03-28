Американцы осудили Байдена за шутку после стрельбы в школе Нэшвилла: "Это отвратительно!"

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Американцев шокировал президент США Джо Байден, который предварил выступление, посвящённое стрельбе в приходской школе Нэшвилла, шуткой про мороженое.

"Я пришел сюда, потому что слышал, что тут будет мороженое с шоколадной крошкой", — заявил глава Белого дома перед началом пресс-конференции.

Подобное поведение американского лидера граждане США назвали отвратительным.

"Я хочу, чтобы любой, кто голосовал за него, объяснил, почему? Это отвратительно", — пишут зрители YouTube-канала CBS News.

Комментаторы призвали американские власти купить Байдену "целую тонну мороженого — пусть объедается, но молчит!"

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